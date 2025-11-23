Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Irak Seçimlerine Tebrik

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'i Irak'ta düzenlenen genel seçimlerden dolayı tebrik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Iraklı mevkidaşı Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Avn, Reşid'i, Irak'ta 11 Kasım'da "güven ve istikrar" ortamında gerçekleşen genel seçimlerden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Avn ayrıca Irak'ta kurulacak yeni hükümete başarılar diledi.