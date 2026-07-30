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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:

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- "İki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut" "(Türkiye-Lübnan ilişkileri) Sayın Erdoğan, gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut." dedi.

Avn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Lübnan arasında köklü ilişkiler olduğunu belirten Avn, "Aynı zamanda işbirliğini daha da güçlendirmek için her iki ülke halkının yararına ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut." ifadesini kullandı.

Avn, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sıcak karşılama, misafirperverlik ve davet için teşekkür etti.

Bu ziyaretin gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayan Avn, bölgenin şu anda geleceğinin resmedildiği bir yer haline geldiğini dile getirdi.

Avn, Türkiye-Lübnan kardeşliğinin çok önemli olduğunun ve ilerleyen dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynadığının altını çizerek, "Sayın Erdoğan, gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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