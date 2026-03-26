Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan, başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin "başkalarının savaşlarına sahne olmayacağını" söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından Avn'ın Baabda Sarayı'nda Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'yle görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Avn, Lübnan'ın müzakereler üzerinden saldırıların durdurulması, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi, silahların devletin tekelinde toplanması ve bunun dışında bir silahlı oluşumun kalmaması ve sınır güvenliğinin sağlanmasını amaçladığını ancak İsrail'in söz konusu müzakere girişime yanıt vermediğini söyledi.

İsrail'in müzakere girişimine yanıt vermemesinin askeri durumu kötüleştirdiğine dikkati çeken Avn, Lübnan halkının çektiği sıkıntıların da arttığını kaydetti.

Avn, Mısır'ın Lübnan'ın istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü düşünerek müzakere girişimine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Lübnan'a gönderilen insani yardımlar için de teşekkür etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın 2 Mart'ta İsrail'e düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Lübnan, kendi topraklarında başkalarının savaşlarına sahne olmak istemiyor." dedi.

Lübnan halkının dayanışma göstererek iç çatışmaya sürüklenmeyi reddettiğine vurgu yapan Avn, Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin hem yerinden edilenlerin güvenliğini sağlamak hem de Lübnan'daki sosyal huzuru korumak için teyakkuzda olduğuna dikkati çekti.