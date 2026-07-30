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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi ziyaret için bulunduğu başkent Ankara'da Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, resmi ziyaret için bulunduğu başkent Ankara'da Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Avn, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Avn, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Avn, deftere şunları yazdı:

"Bir halkın devletini yeniden inşa etme iradesini somutlaştıran ve fedakarlıklarla geri kazandığı toprakları hukuk ve kurumlara dayalı bir Cumhuriyet'e dönüştüren bir adama duyulan saygı için burada duruyorum."

Lübnan Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün, tüm zorluklara rağmen bu fikre olan bağlılığı ve azminin gerçek devletini kurmaya çalışan her halk için bir ilham kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Avn, "Türk halkının dostu olan Lübnan halkı da bu deneyimde hukuk devleti, kurumlar devleti, adalet ve eşitlik devleti kurma konusunda örnek alınması gereken bir model görüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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