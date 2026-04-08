AA'ya konuşan Lübnanlı yetkili: "Cumhurbaşkanı Avn, ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesi için temaslar yürütüyor"

Lübnanlı bir yetkili, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesi için temaslar yürüttüğünü açıkladı. Ateşkesin durumu ile Lübnan'ın rolü hakkında çelişkili ifadeler olduğu belirtiliyor.

Lübnanlı üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın dahil edilmesini sağlamak için temaslar yürüttüğünü söyledi.

İsmini açıklamak istemeyen Lübnanlı bir yetkili, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Ateşkes konusunda Lübnan'ın "net bir tutum almadığını" belirten söz konusu yetkili, "Çeşitli düzeylerde temaslar devam ediyor ve Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesini sağlamak amacıyla bu temasları yürütüyor." dedi.

Lübnanlı yetkili, İsrail'in açıklamalarına göre Lübnan'ın anlaşmaya dahil edilmediği yönünde çelişkili ifadelerin bulunduğuna dikkati çekerek, ABD tarafının da bu konuda henüz net bir tutum sergilemediğini belirtti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Wassim Samih Seifeddine
