Lübnan Cumhurbaşkanı: "Ateşkesten yanayız, sürece katkı sağlayan her ülkeyi destekliyoruz; buna İran da dahil"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin müzakerelerde bağımsız bir yol izlediğini belirterek, ateşkesi ve bu sürece katkı sağlayan ülkeleri desteklediklerini, bunlar arasında İran'ın da bulunduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, yurt dışındaki Maruni piskoposlardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmede Avn, "Bize ulaşan güvenceler ve üzerinde ısrarla durduğumuz husus, Lübnan'ın müzakerelerde bağımsız bir yol izlediğidir. Ateşkesten yanayız, bu sürece katkı sağlayan her ülkeyi destekliyoruz; buna İran da dahil." ifadelerini kullandı.

İsrail ile müzakerelerin Lübnan tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Avn, "Karar sahibi Lübnan devletidir ve hiç kimse onun yerini alamaz. Varılacak herhangi bir uzlaşı bizim aracılığımızla gerçekleşecek, bizim aleyhimize değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da 8 Haziran'da CNN'e verdiği röportajın ikinci bölümünde, İran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Tahran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söylemişti.

15 Haziran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüşen Avn, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek bunun, bölgedeki gerilimin azaltılmasına katkı sağlamasını ve güvenlik ile istikrarı güçlendirecek diplomatik çözümlerin önünü açmasını temenni etmişti.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığıyla yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakatın sonuçlandığı ve resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de iki ülkenin müzakere heyetleri başkanlarının katılımıyla atılacağı belirtilmişti.

İran ve ABD yönetimleri tarafından henüz yayımlanmayan ancak İran ve uluslararası basında yer alan haberlere göre, mutabakat Lübnan da dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Taraflar, mutabakat zaptının 19 Haziran'da imzalanmasının ardından nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda müzakere sürecine başlayacak.