Lübnan'dan Esir Serbest Bırakılmasına İlişkin Açıklama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in elindeki esirlerden ilk grubun serbest bırakılmasının ardından, ABD- İsrail müzakerelerinde varılan çerçeve anlaşmasının adımlarının tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden alıkoyduğu 5 kişinin serbest kalmasının ardından yazılı açıklama yayımladı.

Esirlerin serbest kalması için çaba sarf eden ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğine teşekkür eden Avn, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) başta olmak üzere esirlerin teslim edilmesi operasyonuna katılan uluslararası taraflara da şükranlarını iletti.

Ülkesinin ulusal hedef ve taleplerine ulaşana dek çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Avn, esirlerin serbest kalmasının Lübnan'ın tüm oluşumlarıyla kararlı duruşunun göstergesi olduğunu belirtti.

ABD-İsrail müzakerelerinde varılan çerçeve anlaşmasındaki adımların tamamlanması gerektiğini aktaran Avn, "Bu adımlar, topraklarımızdan bir karışını ve tek bir insanımızı kaybetmeden Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden tesis edilmesini sağlamalı." ifadelerini kullandı.

İsrail, Lübnan'dan alıkoyduğu 5 kişiyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinden alıkoyduğu 5 kişiden biri dün, 4'ü de bugün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan'a karadan saldırılara başladığı 2024'ten sonra ülkenin güneyindeki işgal ettiği bölgelerde çeşitli zamanlarda 30'dan fazla Lübnanlıyı alıkoyduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA