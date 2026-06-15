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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD-İran mutabakatının Lübnan'ı da kapsadığını belirtti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD-İran mutabakatının bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasını içerdiğini ve Lübnan'ı da kapsadığını belirtti. Avn, mutabakatın kalıcı ateşkes ve istikrar sürecine dönüşmesini temenni etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD-İran mutabakatının bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin unsurlar içerdiğini ve bunun Lübnan'ı da kapsadığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Avn'ın, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin açıklamasını yayınladı.

Avn, mutabakatta Lübnan'ın özel durumuna saygı gösterilmesini ve ülkenin istikrarının bölgesel istikrarın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mutabakatın bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin unsurlar içerdiğini ve bunun Lübnan'ı da kapsadığını vurgulayan Avn, mutabakatın bölgede daha geniş bir istikrar sürecine zemin hazırlaması, devletlerin egemenliği ile halkların haklarını güvence altına alması temennisinde bulundu.

Avn, son dönemde saldırı ve yıkıma maruz kalan Lübnan halkının, mutabakatın kalıcı bir ateşkes ve istikrar sürecine dönüşmesini beklediğini ifade etti.

Lübnan'ın sürece dahil edilmesine yönelik çabaları takdir eden Avn, mutabakata katkı sağlayan ülke ve taraflara teşekkür etti.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Washington ile Tahran arasındaki mutabakata rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde, Suriye ve Gazze'de işgal ettiği bölgelerde ucu açık bir süreyle kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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