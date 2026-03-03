Haberler

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Chaer, İsrail'in ülkesine olası kara saldırısından endişe duyuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Rabih Chaer, İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve denizden saldırılarının ardından karadan da benzer saldırılar başlatma ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti. Chaer, İsrail'in müzakere çabalarına olumlu yanıt vermediğini ve Hizbullah'ın silahlarının artık tehdit oluşturmadığını belirtti.

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Rabih Chaer, ülkesine havadan ve denizden saldıran İsrail'in kara saldırısı da düzenleme ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Chaer, Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı programda, İsrail'in ülkesine yönelik yıllardır devam eden saldırıları nedeniyle öfkesini dile getirdi.

Büyükelçi Chaer, İsrail'in bugüne kadar, Lübnan hükümetinin ve Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetle müzakere çabalarına olumlu yanıt vermediğini çünkü müzakerelerde ilerleme katetmek istemediğini söyledi.

Hizbullah'ın elinde bulundurduğu silahların artık İsrail'i tehdit etmediğini ve bunu, İsrail'in çok iyi bildiğini dile getiren Chaer, Hizbullah meselesinin çözümü konusunda İsrail'in Lübnan hükümetine şans vermemesini eleştirdi.

Chaer, Lübnan'a havadan ve denizden saldıran İsrail'in karadan da saldırılar başlatmasından ciddi endişe duyduğunu belirterek, " İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmek ve yıllardır hayalini kurduğu tampon bölgeyi oluşturmak için eline geçen tarihi fırsatı değerlendirmesinden korktuğunu" sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 1 Mart gecesi yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Süper Lig'in yıldız ismi ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü