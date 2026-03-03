Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Chaer, İsrail'in ülkesine olası kara saldırısından endişe duyuyor

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Rabih Chaer, ülkesine havadan ve denizden saldıran İsrail'in kara saldırısı da düzenleme ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.

Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Chaer, Fransız kanalı BFMTV'de katıldığı programda, İsrail'in ülkesine yönelik yıllardır devam eden saldırıları nedeniyle öfkesini dile getirdi.

Büyükelçi Chaer, İsrail'in bugüne kadar, Lübnan hükümetinin ve Cumhurbaşkanı'nın iyi niyetle müzakere çabalarına olumlu yanıt vermediğini çünkü müzakerelerde ilerleme katetmek istemediğini söyledi.

Hizbullah'ın elinde bulundurduğu silahların artık İsrail'i tehdit etmediğini ve bunu, İsrail'in çok iyi bildiğini dile getiren Chaer, Hizbullah meselesinin çözümü konusunda İsrail'in Lübnan hükümetine şans vermemesini eleştirdi.

Chaer, Lübnan'a havadan ve denizden saldıran İsrail'in karadan da saldırılar başlatmasından ciddi endişe duyduğunu belirterek, " İsrail'in Lübnan'ın güneyini işgal etmek ve yıllardır hayalini kurduğu tampon bölgeyi oluşturmak için eline geçen tarihi fırsatı değerlendirmesinden korktuğunu" sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 1 Mart gecesi yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.