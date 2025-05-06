Lübnan Başbakanı Selam, Körfez Ülkeleri Büyükelçileri ile Güvenlik Durumunu Görüşüyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Körfez'deki Arap ülkelerinin Beyrut büyükelçileri ile ülkedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Katar ve Kuveyt büyükelçileri ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuştu.

Başbakan Selam'ın Körfez ülkelerinin Beyrut büyükelçileri ile görüşmesine, Lübnan Savunma, Turizm, Ulaşım ve İçişleri bakanları da katıldı.

"Bildiğiniz üzere Lübnan Araplara geri döndü, bugün Lübnanlılar da Arapların kendilerine dönüş yapmasını bekliyor." sözleriyle konuşmasına başlayan Selam, Körfez ülkelerinin Beyrut büyükelçileriyle de Arap turistlerin Lübnan'a gelmeleri konusunu görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede Körfez ülkeleri vatandaşlarının Lübnan'a seyahatlerine dair endişeleri dinlediğini aktaran Selam, Körfez'deki Arap ülkelerinin endişelerini gidermek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda aldıkları güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi verdiğini dile getiren Selam, güvenlik adımları olarak da havalimanı güzergahının yanı sıra Beyrut şehir merkezinde güvenlik devriyelerini artıracaklarına işaret etti.

Selam, BAE'nin vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını kaldırma kararını da hatırlatarak, yasağın kalkmasıyla birlikte yarın BAE'den Beyrut'a 3 yolcu uçağının iniş yapacağını ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE ile Lübnan arasında güçlenen ilişkiler bağlamında vatandaşlarının Lübnan'a seyahat yasağını 7 Mayıs Çarşamba günü itibariyle kaldırma kararı aldığını açıklamıştı.

BAE, 25 Ocak'ta da 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından Beyrut'taki büyükelçiliğini yeniden açtığını duyurmuştu. Abu Dabi, Beyrut'a henüz bir büyükelçi atamasını yapmadı.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.