Lübnan Başbakanı Selam, İsrail'in İşgaliyle İlgili Açıklamalarda Bulundu

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in güneydeki bazı noktalarda işgalini sürdürmesiyle devletin topraklarında egemenliğini yayma sürecini geciktirdiğini belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Selam, Arap Medya Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Dubai'de Lübnanlı gurbetçilerle bir araya geldi.

Vatandaşlarının çoğunun kendi ülkelerine güvenleri kalmadığı için burada yaşadıklarını dile getiren Selam, hükümet olarak vatandaşın devlete olan güvenini yeniden kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Devleti yeniden inşa etme projesini yürüttüklerini aktaran Selam, "Bizler güvenliği sağlamaya çalışıyoruz, bu doğrultuda devletin egemenliğini tesis etme ve egemenliğini tüm topraklarına yaymaya çabalıyoruz." dedi.

Lübnan'da devlet egemenliğini tüm topraklarına yayma ve silahları devletin tekelinde tutmakta kararlı olduklarına vurgu yapan Selam, Lübnan'da savaş ve barış konusunda karar alma yetkisini yeniden devlete kazandıracaklarını belirtti.

Bu sürecin önündeki tek engelin ise İsrail'in güneydeki bazı noktalarda işgalini sürdürmesi olduğunu aktaran Selam, "İsrail'in güneydeki işgali devam ettirmesi, Lübnan'da devletin egemenliğini tüm topraklarına yaymasını geciktiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Selam, yerel seçimleri başarılı şekilde gerçekleştirdikleri gibi "bir yıldan az sürede" genel seçimlerin de yapılacağını kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.