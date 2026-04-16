Lübnan Başbakanı Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu vurguladı.

Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını tebrik etti.

Selam, hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yaralılara ve yerinden edilenlere destek mesajı verdi.

Başbakan Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların en kısa sürede şehir ve köylerine dönebilmesini temenni etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.