Lübnan Başbakanı Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan 10 günlük ateşkesi 'önemli bir kazanım' olarak değerlendirdi ve tüm Lübnan halkını tebrik etti. Hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin en kısa sürede geri dönmesini umuyor.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Başbakan Selam, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin "önemli bir kazanım" olduğunu vurguladı.
Ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Selam, tüm Lübnan halkını tebrik etti.
Selam, hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yaralılara ve yerinden edilenlere destek mesajı verdi.
Başbakan Selam, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların en kısa sürede şehir ve köylerine dönebilmesini temenni etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan'ın (TSİ) bu gece 24.00'te başlayacak 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldığını bildirmişti.