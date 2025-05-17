Lübnan Başbakanı Selam: İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnanlıların güneydeki beldelerine dönüşünü engellemeye devam ettiğini ve elindeki Lübnanlı esirleri serbest bırakmadığını söyledi.

Başbakan Selam, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği'nin 34'üncü Zirvesi'nde konuştu.

Lübnan'ın tarihinde yeni bir sayfa açarak çeşitli alanlarda kararlılıkla reformlar başlattığını dile getiren Selam, " Lübnan, topraklarının tümünde devlet egemenliğini sağlamaya ve silahları devletin tekelinde tutmaya çalışıyor. Lübnan, barış ve savaşın kararını verme yetkisinin devlette olduğunu teyit ediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaya ve devlet egemenliğini sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Selam, İsrail'in devam eden saldırı ve ihlalleriyle ilgili şunları aktardı:

"İşgalci İsrail'in hala günlük egemenliğimizi ihlal ederek topraklarımızdaki noktalara yönelik devam eden saldırılarından mustaribiz. İsrail Lübnanlıların güneydeki beldelerine dönüşünü engellemeye devam ediyor ve elindeki Lübnanlı esirleri serbest bırakmayı reddediyor. Siz kardeşlerimizi, İsrail'in ateşkes anlaşmasına bağlı kalarak saldırılarına son vermesi ve işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi için uluslararası topluma baskı kurmaya davet ediyoruz."

Filistinlilerin yerlerinden zorla göç ettirilmesi yönündeki her türlü girişimi reddettiklerini vurgulayan Selam, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için Şam yönetimi ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını hatırlatan Selam, "Yeniden kalkınma fırsatı sağlayacak bu karar dolayısıyla Suriye halkını ve devletini tebrik ediyoruz. Bu kararın hem Lübnan'a hem de bölgeye olumlu yansımaları olacak." dedi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.