Lübnan ve Irak Başbakanları Orta Doğu'yu Görüştü
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ile Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldı.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.
Irak Başbakanlık basın ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan paylaşıma göre Selam, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.
Liderler görüşmede iki ülke arasındaki ortak çıkarları ilgilendiren konuları, ekonomiyi ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA