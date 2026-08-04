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Lübnan Başbakanı'ndan Hizbullah'a 'anlamsız destek savaşları' suçlaması

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın hükümete yönelik eleştirilerine isim vermeden karşılık verdi; Hizbullah'ı ülkeyi 'anlamsız destek savaşlarına' sürüklemek ve İsrail'e gerekçe sağlamakla suçladı. Selam, egemenlik için bağımsız karar ve tek ordu vurgusu yaptı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail ile yürütülen müzakereler nedeniyle hükümeti hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, isim vermeden Hizbullah'ı ülkeyi "anlamsız destek savaşlarına" sürüklemekle suçladı.

Başbakan Selam, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden Kasım'ı ve Hizbullah'ı hedef aldı.

Selam, bazı çevrelerin siyasi iktidarı " Lübnan'ın egemenliğine destek vermek yerine İsrail'e yardımcı olmakla" suçladığını, ardından da Lübnanlıların hafızası yokmuş gibi diyalog ve birlik çağrısı yaptığını belirtti.

İsrail'e en büyük faydanın, Lübnan'ı tek taraflı olarak "destek" adı altında yürütülen anlamsız savaşlara sürükleyenler tarafından sağlandığını kaydeden Selam, bunun ülkeye saldırması, egemenliğini ihlal etmesi, kent ve köylerini yıkması, vatandaşlarını öldürmesi ve yüz binlerce kişiyi yerinden etmesi için İsrail'e gerekçe verdiğini ifade etti.

Selam, savaş kararını tek başına alan ve devletin karar yetkisine el koymayı sürdüren, Lübnan'ı dış hesap ve eksenlere bağlayanların, "vatanseverlik ve egemenlik dersi verme hakkına sahip olmadığını" belirtti.

Başbakan Selam, şunları kaydetti:

"Lübnan için egemenlik ancak tek ve bağımsız bir kararla mümkündür; tek bir ordusu bulunan, yetkisini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarına yayan bir devletle mümkündür.

Diyalog ve birlik ise ancak, ne kadar acı olursa olsun gerçekleri kabul etme cesaretiyle ve Lübnanlıların bedelini hala ağır şekilde ödediği düşüncesiz tercihlerin sorumluluğunu üstlenmekle inşa edilir."

Selam, devletin tüm Lübnanlıların tek çatısı olduğunu vurgulayarak, özellikle art arda kayıplar yaşayan halkın yanında olmayı sürdüreceğini belirtti.

İhanet suçlamalarına son verilmesi ve diyalog çağrılarında samimi olunması gerektiğini kaydeden Selam, bunun Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu zorluklarla mücadeleyi güçlendireceğini ifade etti.

Hizbullah lideri Kasım, Lübnan yönetimini hedef almıştı

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın İsrail ile yürüttüğü müzakerelere tepki göstererek "Doğrudan müzakereler Lübnan'a utanç, zillet, düş kırıklığı ve peş peşe tavizlerden başka bir şey getirmedi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kasım, 18 Haziran'da imzalanan ABD-İran mutabakat zaptının saldırıları durduran tek şey olduğunu iddia ederek, "Lübnan yönetimine karşılıksız tavizleri durdurma, direnişle (Hizbullah) diyalog kurma, iç durumu onarma ve egemenliğe önem verme çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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