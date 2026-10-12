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Lübnan Başbakanı Selam, Beyrut'a giden kamyonda C-4 ele geçirildiğini doğruladı

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Bekaa'dan Beyrut'a giden kamyonda C-4'ün de olduğu yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildiğini doğruladı. Lübnan basını, 10 Ekim'de 2 kişinin gözaltına alındığını ve sevkiyatın Hizbullah'la bağlantılı olabileceğinin öne sürüldüğünü bildirdi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut ve çevresine gitmekte olan bir kamyonda yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildiğini doğrulayarak, sevkiyata ilişkin soruşturmanın kararlılıkla yürütüleceğini bildirdi.

Selam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç gün önce Bekaa'dan Beyrut ve çevresine gitmekte olan bir kamyonun Dahr el-Baydar bölgesinde durdurulduğunu belirtti.

Kamyonda, yüksek tahrip gücüne sahip C-4'ün de aralarında bulunduğu yüzlerce kilogram patlayıcı ele geçirildiğini aktaran Selam, aracı durduran, patlayıcılara el koyan ve sürücüleri soruşturma için yetkili mercilere sevk eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Selam, C-4'ün Lübnan'ın yakın tarihinde bazı siyasi suikastlarda kullanıldığını hatırlatarak, patlayıcı yüklü kamyonun yakalanmasına ilişkin haberin Lübnanlılarda yarattığı endişeyi anladığını ifade etti.

Soruşturmanın sürdürülmesi ve kapsamının genişletilmesi konusunda taviz vermeyeceklerini vurgulayan Selam, olaya karışan herkesin ve arkasındaki kişilerin kimliklerinin, planlarının ve amaçlarının ortaya çıkarılarak tüm sorumluların yargıya sevk edileceğini kaydetti.

Selam, "Hükümetimiz, ülkenin güvenliği ve istikrarıyla oynamaya kalkışanlara müsamaha göstermeyecek. Yasal çerçeve dışında silah bulundurulması, taşınması ve kullanılmasına karşı da gerekli kararlılıkla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lübnan basını, 10 Ekim'de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir kamyonu durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Haberlerde, patlayıcı sevkiyatının Hizbullah'la bağlantılı olabileceği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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