Lübnan Başbakanı Selam, taleplerinin karşılanması koşuluyla İsrail ile barışı desteklediklerini söyledi

Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde barışı desteklediklerini ancak bazı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan Selam, Lübnan'ın ateşkes, toprakların tamamen çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel taleplerinin olduğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile yürütülen müzakereler kapsamında barışı desteklediklerini ancak bu barış için taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

Başbakan Selam, Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya'ya verdiği mülakatta, ülkesinin şu anda daha kapsamlı müzakerelere giriş hazırlığı çerçevesinde Washington'da İsrail ile "ön görüşmeler" olarak nitelendirdiği bir süreç içinde olduğunu ifade etti.

İsrail ile yürütülen müzakerelerin bir ateşkesi mi yoksa bir barış anlaşmasını mı hedeflediği sorusuna Selam, Lübnan'ın taleplerinin karşılanması koşuluyla İsrail ile barışı destekledikleri cevabını verdi.

Selam, Lübnan'ın temel taleplerinin "derhal bir ateşkes ilanı, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnan'daki çatışmalar sırasında gözaltına alınan Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması" olduğunu dile getirdi.

Lübnan'ın taleplerinin yerine getirilmesinin ardından konunun diğer Arap devletleri üzerindeki olası yansımalarına işaret eden Selam, barış koşullarını daha geniş bir çerçevede ele almaya da açık olduklarını söyledi.

Hizbullah'ın İsrail ile müzakerelere karşı olduğunu kabul eden Selam, Lübnan'ın 1983 yılında İsrail ile müzakere yaptığını ancak başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlattı.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

