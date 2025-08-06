Lübliyana'da Gazze İçin Gösteri Düzenlendi

Lübliyana'da Gazze İçin Gösteri Düzenlendi
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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kötüleşen insani duruma dikkat çekmek amacıyla bir gösteri yapıldı. Göstericiler, Gazze'deki soykırımı durdurmak için Slovenya'nın harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de giderek kötüleşen insani duruma dikkati çekmek için gösteri düzenlendi.

Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, "Gazze aç, hükümet ne yapıyor", " Slovenya, Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geç" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri organizatörleri, tamamen yıkılmış Gazze'deki binlerce insanın aç ve susuz, uluslararası müdahale olmadan her gün ölümle karşı karşıya geldiğini belirterek, Slovenya'nın da Gazze'deki soykırımı durdurmak için sorumlu olduğu mesajını verdi.

Slovenya'nın Sneznik kentinde yarın düzenlenecek bir festivale video konferans yoluyla katılması planlanan Sara Hamed Elkarnavi'nin İsrailli askerler tarafından 2 Ağustos'ta öldürüldüğünü aktaran organizatörler, "Sadece 10 yaşında bir kız çocuğuydu. Ailesi ve kardeşleriyle beraber öldürüldü." sözlerine yer verdi.

Bu arada, Slovenya'da 4 Ağustos'ta da Sara Hamed Elkarnavi'nin öldürülmesine tepki göstermek için toplanıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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