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LR adayı Retailleau merkez sağda tek aday için 31 Ocak ve 7 Şubat'ta ön seçim istedi

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Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayı Bruno Retailleau, merkez sağdaki grupların tek aday belirlemesi için ön seçim yapılmasını istedi. Retailleau, Philippe, Attal ve Lisnard'a gönderdiği mektupta ön seçimin 31 Ocak ve 7 Şubat'ta yapılması çağrısında bulundu.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Bruno Retailleau, merkez sağ bloktaki siyasi grupların tek bir aday belirlemek için ön seçim yapmasını istedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski İçişleri Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Retailleau, merkez sağdaki siyasi partilerin adaylarına cumhurbaşkanı seçim yarışı için mektup gönderdi.

Ufuklar Partisi (Horizons) adayı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesansın adayı Gabriel Attal ve LR'den ayrılarak Yeni Enerji Partisini kuran cumhurbaşkanı adayı David Lisnard'a yolladığı mektupta Retailleau, merkez sağda tek aday için ön seçim çağrısı yaptı.

Retailleau, kamuoyu anketlerinin, cumhurbaşkanı yarışının Ulusal Birlik (RN) partisi adayı Marine Le Pen ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi adayı Jean-Luc Melenchon arasında geçeceğini gösterdiği bir dönemde seçmenlere güçlü bir alternatif sunmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan Retailleau, söz konusu ön seçimlerin, 31 Ocak ve 7 Şubat tarihlerinde yapılmasını istedi.

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde, iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

İlk turu için 18 Nisan ikinci turu için 2 Mayıs tarihleri belirlenen seçimlere ilişkin kamuoyu anketleri, ilk turda yarışın RN adayı Le Pen ve LFI adayı Melenchon arasında geçeceğini gösteriyor.

İlk turda herhangi bir adayın oyların yüzde 50'sini alamaması durumunda en çok oy alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Kaynak: AA
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