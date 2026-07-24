Mansur Yavaş'tan Lozan'ın 103. Yılına Anlamlı Mesaj
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Lozan Barış Antlaşması'nın 103. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, cephede kazanılan bağımsızlığın Lozan'da tüm dünyaya kabul ettirildiğini belirterek, başta Atatürk ve İnönü olmak üzere tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı.
(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Cephede kanla, inançla ve büyük fedakârlıklarla kazanılan bağımsızlığımız; Lozan'da tüm dünyaya kabul ettirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği tarihe mühürlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması'nın 103'üncü yılına ilişkin paylaşım yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:
"Cephede kanla, inançla ve büyük fedakârlıklarla kazanılan bağımsızlığımız; Lozan'da tüm dünyaya kabul ettirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği tarihe mühürlenmiştir. Lozan'ın 103. yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."