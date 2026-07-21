Haberler

Louvre Müzesi'nin Soyulan Apollo Galerisi'nde Artık Mücevher Sergilenmeyecek

Louvre Müzesi'nin Soyulan Apollo Galerisi'nde Artık Mücevher Sergilenmeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Louvre Müzesi’nin Ekim 2025’te soyulan Apollo Galerisi, 21 Temmuz’da yeniden ziyarete açılacak ancak çalınan mücevherler bulunamadığı için bu kez sadece resim ve heykeller sergilenecek. Müze yönetimi, çalınmayan mücevherleri yüksek güvenlikli bir odada muhafaza etmeyi planlıyor.

PARİS, 21 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nin Apollon Galerisi'nin çarşamba günü yeniden ziyarete açılacağı bildirildi. Ekim 2025'te soyulan galeride bu kez hiçbir mücevher sergilenmeyecek.

Fransız medyasında pazartesi günü çıkan haberlere göre, galeri soygunun ardından ziyarete kapatılırken, çalınan mücevherler henüz bulunamadı.

Louvre Müzesi Başkanı ve Direktörü Christophe Leribault, Fransız Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, galeri duvarlarındaki resim ve heykelleri yeniden öne çıkarmak amacıyla soygun öncesinde sergilenen "koleksiyon ve kıymetli eserlerin" kaldırıldığını belirtti. Leribault, "Ziyaretçilerin buranın Louvre'un en görkemli salonu olduğunu fark edebilmelerini ve müzenin arka planındaki sarayı biraz daha keşfedebilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Soygunda çalınmayan mücevherlerin müzenin başka bir bölümünde oluşturulacak penceresiz ve yüksek güvenlikli bir odada muhafaza edileceğini belirten Leribault, "Burada oldukça büyük ölçekli bir proje söz konusu. Ancak bunun için en uygun konumu ve finansmanı bulmamız gerekiyor" dedi.

19 Ekim 2025'te müzeye gündüz saatlerinde giren dört hırsız, yaklaşık 88 milyon euro (100,46 milyon ABD doları) değerindeki mücevherleri çalarak motosikletlerle kaçmıştı. Soygunla doğrudan ilişkili olduğundan şüphelenilen dört kişi tespit edilerek tutuklandı. Müzenin yakınlarında hasarlı halde ele geçirilen ve restore edilen Kraliçe Eugenie'ye ait taç haricinde, çalınan diğer parçalar henüz bulunamadı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

İşte böyle zordur helalinden ekmek parası kazanmak!

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Kritik maça günler kala Beşiktaş'ı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı
Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım

Van Gölü Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için önemli adım