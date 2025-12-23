Soyguncuların Louvre Müzesi'ne girmek için kullandığı pencereye demir korkuluk yerleştirildi

Fransa'nın başkenti Paris'te soyguncuların dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de girmek için kullandığı pencereye demir korkuluk yerleştirildiği bildirildi.

Louvre Müzesi'nin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, müze yönetimi daha önce duyurduğu acil tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 19 Aralık'tan bu yana müzenin önündeki kavşakta polis memurları görevlendirilirken, soyguncuların 19 Ekim'de içeriye girmek için kullandığı Apollo Galerisi'ne açılan pencereye demir korkuluk yerleştirildi.

Ayrıca gelecek yıl müzenin güvenliği için ek 100 kamera daha konuşlandırılması planlanıyor.

Elysee Sarayı'ndan gümüş çatal bıçak takımları çalındı

Ulusal basındaki haberlere göre, Elysee Sarayı'ndan 2 yıl boyunca, ulusal miras olarak kabul edilen ve değeri 15 bin ila 40 bin avro olduğu düşünülen porselen tabaklar ve gümüş çatal bıçak takımları çalındı.

Olayın fark edilmesinin ardından açılan soruşturma aşamasındaki tanık ifadeleri, şüpheleri Elysee Sarayı'ndaki baş uşak Thomas M.'ye yönlendirdi.

Soruşturma sırasında, Thomas M.'nin, çevrim içi satış firması sahibi Damien G. ile irtibatta olduğu saptanırken, bu iki kişi 16 Aralık'ta gözaltına alındı.

Thomas M.'nin aracı ve her iki şüphelinin evi de dahil farklı yerlerde yapılan aramalarda, yaklaşık 100 eşya bulundu.

Çalınan eşyaların neredeyse tamamı bulunarak Elysee Sarayı'na iade edildi.

Olayla ilgili Thomas M., Damien G. ve Louvre Müzesi'nde güvenlik görevlisi ve koleksiyoner Ghislain M., 26 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak. Şüpheliler, 7 ile 10 yıl arası hapis ve 150 bin avro para cezasına çarptırılabilir.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti. Soyguncular müzeye, Apollo Galerisi'ne açılan büyük pencereden girmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.