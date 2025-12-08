Haberler

Soygunla gündeme gelen Louvre Müzesi personeli kötü çalışma koşulları nedeniyle greve gidecek

Güncelleme:
Fransa'daki Louvre Müzesi, tarihi mücevher soygunun ardından çalışanlarının kötü çalışma koşullarını protesto etmek için greve gideceğini duyurdu. Sendikalar, müzede personel yetersizliği ve bakımsızlık nedeniyle yaşanan sorunları dile getirdi.

Fransa'da 19 Ekim'de tarihi değeri olan mücevherlerin çalındığı soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin personelinin, kötü çalışma koşullarını ve müze yönetiminin eksikliklerini protesto etmek için greve gideceği duyuruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Genel Emek Federasyonu (CGT) Fransız Demokratik Emek Federasyonu (CFDT) ve Sud sendikaları, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye mektup yazdı.

Teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşulları nedeniyle "Louvre Müzesi'ni ziyaret etmenin bir çileye dönüştüğü" belirtilen mektupta, "müze alanlarının her gün yetersiz personel, teknik arızalar ve binanın bakımsız durumu nedeniyle" taahhüt edilen saatlerde açık kalamadığına işaret edildi.

Mektupta, "kötüleşen çalışma koşulları" ve "kaynak eksikliği nedeniyle" müze çalışanlarının 15 Aralık'ta greve gideceği bildirildi.

Louvre Müzesi'ndeki su sızıntısı nedeniyle yüzlerce kitap zarar gördü

Öte yandan, Louvre Müzesi'nde 26 Kasım'da, bir vananın yanlışlıkla açılması sonrası Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanından su sızıntısı yaşandığı, sızıntı nedeniyle yüzlerce eserin zarar gördüğü basına yansıdı.

Grev kararı alan sendikalardan birinin temsilcisi, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, bu gibi kazaların müze binasının bakımsız durumu, eski teknik donanımları ve güvenlik açısından eksikleri dikkate alındığında "öngörülebilir" olduğunu belirterek, uyarılara rağmen müze yönetiminin bu konuda adım atmadığını dile getirdi.

Tarihi eserler çalınmıştı

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı 2 kişi 29 Ekim, 1 zanlı ise 2 Kasım'da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
