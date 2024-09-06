Üye Girişi
Haberler

LÖSEV, kanseri yenen gençlere sanat tarihi eğitimi verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hayata geçirdiği Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi kapsamında kanseri yenen gençlere, psikolojik ve duygusal iyileşme süreçlerine destek olunması amacıyla gönüllü akademisyenlerin desteğiyle sanat tarihi eğitimi verildi.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) hayata geçirdiği Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi kapsamında kanseri yenen gençlere, psikolojik ve duygusal iyileşme süreçlerine destek olunması amacıyla gönüllü akademisyenlerin desteğiyle sanat tarihi eğitimi verildi.

LÖSEV iyileşen gençler için, 7 haftalık süreçte, Paleolitik dönemden başlayarak günümüze kadar gelecek şekilde haftada bir teorik eğitim ve teorik eğitime bağlantılı geziler düzenledi. Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, Bizans Kalesi, Agora Antik Kenti, Birgi'deki Lübbey Köyü, Manisa ve İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen gezilerin ardından projenin son toplantısı Bornova'daki Mattheys Köşkü'nde düzenlendi. Gençlerin sürekli gelişimini önemsediklerini ifade eden LÖSEV Halkla İlişkiler Personeli Berke Eyin, "Faydalı Bir Miras Sanat Tarihi Projesi'ni kurgularken gençlerin sanat tarihini öğrenmesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal ve analitik becerilerinin gelişebileceği, yaratıcı düşünmeye odaklı ve yorumlamalarının da kuvvetlenebileceği bir ortam hayal ettik. Bunun için de aslında projenin isminde de olduğu gibi bize kalan bu mirastan olabildiğince faydalanmaya çalıştık. Proje kapsamında Pamukkale, Manisa Celal Bayar, Ege Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere 4 farklı üniversiteden, 7 gönüllü akademisyenimizden destek aldık. Proje kapsamında teorik eğitimler ile bağlantılı birçok gezi ve atölye çalışmaları düzenledik. 7 haftalık bir süreçti bu. Paleolitik dönemden başlayıp çağdaş sanatla bitirdik" dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLERLE SÜREKLİ İYİLEŞMEYE DESTEK

LÖSEV olarak gençlerin sürekli gelişimine önem verdiklerini kaydeden Eyin, projenin gençlerin gelişimine katkı sağladığına dikkat çekip, "Projeye katılım sağlayan gençlerimizin tamamı iyileşmiş gençlerimiz. LÖSEV olarak tüm süreçlerde, sadece tedavi değil tedavi sonrasında da kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Eğitimler veriyoruz, sosyal etkinliklerde bulunuyorlar ve onların sürekli iyileşmesine olanak sağlamak istiyoruz. Bu proje de onlardan bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren iyileşen gençlerden Derin Özparlak (19) da "2022 yılının yaz aylarında lenfoma teşhisi konuldu. Tedavi gördüm. 2023 yılının ocak ayında tedavim bitti. Birkaç ay evde kaldıktan sonra LÖSEV ile tanıştım. Etkinliklere aktif devam ettim. Bu proje bana çok deneyim kattı. Sanat eserlerini görme fırsatım oldu. Güzel bir 7 hafta geçirdim" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Miras

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri..
title