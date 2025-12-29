Haberler

İzmir'de lösemili çocuklara yılbaşı partisi

Güncelleme:
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, İzmir'de lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi. Oyun ablaları, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz hediyelerle dolu etkinlik, çocuklara moral kaynağı oldu.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İzmir'de lösemili çocuklara oyun ablaları, maskotlar, çocuk diskosu gibi eğlenceli faaliyetlerle birlikte yılbaşı etkinliği düzenledi. Etkilikte lösemili çocuklar moral depoladı.

İzmir'de lösemi tedavisi gören çocuklar, bir otelde düzenlenen LÖSEV yılbaşı partisinde yeni yıla 'Merhaba' dedi. Noel baba, Noel annenin yanı sıra palyaçolar, oyun ablaları gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı partide çocuklar yeni yılı coşkuyla karşılayıp çocuk diskosu, palyaço ve Noel baba kostümlü animatörlerle keyifli anlar yaşadı.

LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, Ege Bölgesi'nde yaşayan LÖSEV'e kayıtlı tüm çocuklar ile birlikte güzel bir organizasyon düzenlediklerini dile getirip "2026 yılının gelişini kutluyoruz. Gün boyunca onların eğleneceği pek çok aktiviteyle bir arada olacağız. Sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra koro eşliğinde şarkılar söyleyecekler. Çünkü çocuklarımızın tedavisinde moral ve motivasyon çok önemli. Bu nedenle de LÖSEV olarak biz çocuklarımız için sık sık bu tarz motivasyon etkinlikleri planlıyoruz. Yeni yılın gelişini birlikte karşılıyoruz" dedi.

Çocukların tedavileri süresince sosyal ortamlardan uzak kalabildiğini anlatan Edirne, "Bugün burada olması uygun olan hastalarımız geldi. Doktorları izin verenlerle birlikteyiz. Tedavinin idame dönemine geçildiğinde yeniden sosyalleşmeye başlamaları, moral ve motivasyon depolamaları çok önemli. Onların hediyelerini, yeni yıl dileklerini daha önce topladık. Sonra o hayallerini hazırladık. Gönüllülerle 'Bir Dilek Tut' projesi kapsamında onları evlerine hediyelerini kargoyla yolladık. Çünkü böyle etkinliklerde hediyelerimizi dağıtırken ciddi yoğunluk oluyor. Tek dileğimiz onların mutluluğu" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
