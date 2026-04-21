Haberler

LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Sivas'ta hasta çocuklar ve ailelerine yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 'İyilikler Tırı', Sivas'ta kanser hastası çocuklar ve ailelerine giyim, gıda ve diğer yardımları ulaştırarak şenlik havasında etkinlik düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilikler Tırı", Sivas'taki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye, temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri, ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İyilikler Tırı" etkinliğini Sivas'ta gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bağışçıların ve gönüllülerin katkısıyla "İyilikler Tırı"nda ailelere çeşitli yardımlar ulaştırdıklarını belirten Kurşun, "Bu sene Ankara'dan hareket eden tırımız Aksaray, Niğde, Nevşehir ve bugün Sivas'ta. Yarın Malatya'da olacağız ve 23 Nisan'da Elazığ'da turumuzu tamamlayacağız." dedi.

Kurşun, "İyilikler Tırı"nın faaliyetleri hakkında da bilgi vererek, "Tırımızda ailelerimizin gıdadan tekstile, oyuncaktan giyime bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda onları buraya davet ederek çocuklarla şenlik havasında günü geçiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

