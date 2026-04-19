LÖSEV'in "İyilikler Tırı"ndan Niğde'deki hasta çocuklar ve ailelerine yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 'İyilikler Tırı' ile Niğde'deki kanser hastası çocuklar ve ailelerine giyim, gıda ve temizlik malzemeleri dağıttı. Etkinlikte çocuklar oyunlar oynayarak keyifli bir gün geçirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) hayata geçirilen "İyilikler Tırı", Niğde'deki kanser hastası çocuklar ile ailelerine yardım malzemesi ulaştırdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan tırdaki giyim, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri, ekipler tarafından ailelere takdim edildi.

Burada düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

LÖSEV Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, AA muhabirine, "İyilikler Tırı"nın dün Aksaray'da ailelere yardım ettiğini ve ikinci durağının Niğde olduğunu söyledi.

Lösemili çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirten Kurşun, "Ailelerimize, gıdadan tekstile, giyimden oyuncağa tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tırımızı buraya getiriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza da unutulmaz bir gün yaşatmak için bir festival, şenlik havasında günü geçiriyoruz. Yarın Nevşehir'deyiz, ardından Sivas, Malatya ve 23 Nisan'da Elazığ'da turumuzu tamamlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü