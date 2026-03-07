Haberler

Bilecik'te LÖSEV gönüllüleri seramik boyama etkinliğinde buluştu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlik, dayanışma ve sosyal sorumluluk temasıyla gerçekleştirildi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bilecik ve Eskişehir gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Dayanışması Sanatla Buluştu Projesi kapsamında seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi.

LÖSEV gönüllüleri, seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan'ın atölyesindeki etkinlikte sanatla uğraşıp, birbirleriyle tanıştı.

Ceyhan, yaptığı açıklamada, tamamen gönüllülük ve sosyal sorumluluk ilkesiyle gerçekleştirdikleri sanat terapisi atölyesinde, objeleri boyayarak dayanışma duygusunu paylaştıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sadece bir kutlama olarak değil aynı zamanda dayanışmayı ve paylaşımı güçlendiren bir etkinliğe dönüştürmek istediklerini aktaran Ceyhan, şöyle konuştu:

"Bu nedenle LÖSEV Bilecik gönüllüleriyle atölye çalışması gerçekleştirdik. Katılımcılar objeleri boyayarak kendi duygularını ve hayal dünyalarını renklere aktardı. Günün sonunda ortaya çıkan eserler sadece birer sanat çalışması değil aynı zamanda birlikte geçirilen anlamlı bir zamanın hatırası oldu."

LÖSEV Eskişehir Ofisi'nin gönüllü iletişim personeli Seda Gençer Beyen de LÖSEV'in sesi olan gönüllülerin, çocuklar için 28 yıldır mücadele verdiğini kaydetti.

LÖSEV Bilecik Ofisi'nin gönüllüler öncüsü Güler Durmaz da LÖSEV'in kendisine bir aile ve umut olduğunu anlatarak, Bilecik'te LÖSEV'e katkı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

LÖSEV gönüllüsü Rasim Yıldırım ise LÖSEV'e destek olmak için etkinliğe katıldığını söyledi.

