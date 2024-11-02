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LÖSEV'den Lösemili Çocuklar Haftası'na Özel Etkinlik

LÖSEV'den Lösemili Çocuklar Haftası'na Özel Etkinlik
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LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İzmir'de kortej ve şenlik düzenleyerek hastalarına destek oldu ve löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastaların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacıyla LÖSEV İzmir korteji ve şenliği düzenledi.LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Amacımız löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda halkımızda bir farkındalık uyandırmak ve coşkuyla bu haftayı LÖSEV olarak Türkiye genelinde kutluyor olmak" dedi.

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastaların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacı ile LÖSEV İzmir korteji ve şenliği düzenledi. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek için tüm katılımcılar turuncu giyinip, turuncu aksesuar taktı. Etkinlik kapsamında lösemi hastası çocuklar ve gençleri Alsancak İskele'de kalabalık bir grup karşıladı. Çocuklar aileleriyle onları bekleyen klasik otomobillere bindirildi. Ardından iyileşen çocuklar, yetişkin hastalar ve binlerce gönüllü, bando takımı, animatörler ile büyük bir kortej oluşturarak Kültürpark'ın 26 Ağustos kapısına yürüdü. Kültürpark'taki fuar alanında düzenlenen etkinlikte hasta ve iyileşmiş çocuklar ile gençler oyun alanları, gösteriler eşliğinde gönüllerince eğlendi. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Bugün 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV İzmir kortejiyle birlikteyiz. Onlar için çok güzel bir şenlik organize ettik" ifadelerini kullandı.

'UMUTLARINI HİÇ KAYBETMEDEN MÜCADELELERİNE DEVAM ETSİNLER'

Çocukların oyun oynayabileceği, sahnedeki gösterileri izleyebileceği güzel bir şenlik alanı oluşturduklarını dile getiren Edirne, "Amacımız löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda halkımızda bir farkındalık uyandırmak ve coşkuyla bu haftayı LÖSEV olarak Türkiye genelinde kutluyor olmak. Bugün bu alanda İzmir'de tedavi gören pek çok çocuğumuz var. Manisa'dan, Aydın'dan gelen ailelerimiz var. Ege Bölgesi'nden katılımlarla birlikte LÖSEV'in aileleri, gönüllüleri Lösemili Çocuklar Haftası'nı kutluyoruz. 'Sevgi', 'İyilik' ve 'Umut' bizim sloganlarımız. LÖSEV olarak bu sloganları sürekli vurguluyoruz ki insanlar sevginin, umudun olduğunu bilsinler, umutlarını hiç kaybetmeden bu hastalıkla mücadelelerine devam etsinler" dedi.

'LÖSEV ile OLMAKTAN MUTLUYUM'

LÖSEV İzmir korteji ve şenliğine gönüllü olarak katılan Şevket Kurtuluş ise "Kızım Yaşar Üniversitesi'nde okuyor onun sosyal sorumluluk projesi adı altında geldik. Çok duygusal bir gün, çocuklarımıza en ufak bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Ben kendimi ve çocuklarımı, lösemi ile mücadele eden çocukların yerine koyuyorum. O şekilde hareket etmek istiyorum. Bu nedenle burası muhteşem bir etkinlik. Tüm İzmirliler katılabilir" ifadelerini kullandı.

Bir yıldır tedavi gördükten sonra nakil olan ve iyileşme sürecine giren Elif Yavuz (9) da "Burada ve LÖSEV ile birlikte olmaktan mutluyum. LÖSEV beni çok eğlendiriyorlar, her zaman bana hediye oyuncak getiriyorlar, onları çok seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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