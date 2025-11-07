LÖSEV’den Farkındalık İçin Flash Mob Etkinliği

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV), hastalığa dikkati çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Üsküdar'da "flash mob" etkinliği yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamındaki etkinlikte gönüllülerden oluşan dans ekibi ile hastalığı atlatan gençler, müzik ve dansla birleştirdikleri performans sergiledi.

Gönüllülerce çekimi yapılan etkinliğin videosuyla, lösemiyle mücadele eden çocukların hayalleri ve yaşam enerjisini yansıtarak toplumda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Vakıf, düzenlediği etkinlikte lösemiyle mücadele eden çocukların azmini, umutlarını ve hayallerini sanatla buluşturarak yansıtmayı amaçladı.