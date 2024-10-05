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LÖSEV, Anıtkabir'de 30 Bin Kişiyle Anma Töreni Düzenledi

LÖSEV, Anıtkabir'de 30 Bin Kişiyle Anma Töreni Düzenledi
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LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) öncülüğünde yaklaşık 30 bin kişi, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ü andı. LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, lösemi tedavisi için mücadele edeceğine dair söz verdi.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 30 bin kişi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu yıl da yurdun dört bir yanından gelen LÖSEV üyeleri ve gönüllüleri, Anıtkabir'e akın etti. Anıtkabir'de gerçekleşen programda LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, hastalığı yenen gençler, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllülerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişi yer aldı. LÖSEV'liler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir tören alanında toplu fotoğraf çekiminin ardından alanda dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

'ATAM, EMANETİN LÖSEV GENÇLİĞİNDEDİR'

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Biz Lösemi'li çocuklarımıza söz verdik. Lösemi'de yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak için çok çalışacağız. Atam. Size de söz veriyoruz. Ülkemizi tekrar kuruluş raylarına çekmek için mücadele edeceğiz. Bugün; günlerden 5 Ekim Cumartesi, yıl 2024. Bugün belki her şeyin başlangıcı, belki de kurtuluşumuz için son gündür. Şunu çok iyi biliyoruz ki; söz konusu sağlık ve vatan ise gerisi teferruattır. Sen rahat uyu Atam, emanetin LÖSEV gençliğindedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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