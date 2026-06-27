Lösemiyi yenen Ediz Asil için gökyüzüne balonlar bırakıldı

ZONGULDAK'ta, lösemiyi yenip sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu (6) için düzenlenen etkinlikte gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından düzenlenen Zonguldak Endüstri Mirası Festivali VadiFest 2026, Üzülmez Kültür Vadisi'nde başladı. 2 gün sürecek festivale Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Berran Aydan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde, 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve tedaviyle sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu için balon uçuruldu. Protokol üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar, Ediz Asil'in sağlığına kavuşmasını kutlamak ve lösemi tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla balonları gökyüzüne bıraktı.

Ediz Asil'in annesi Aslı Kilcioğlu, oğlunun zorlu tedavi sürecini başarıyla atlattığını belirterek, "8 ay süren hastane yatışımızın ardından haftalarca tedavilerimiz devam etti. Şu anda sadece aylık kontrollerimiz sürüyor. Sürecimiz güzel geçti. Bu süreçte maddi ve manevi destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, bu mücadeleyi evladıyla birlikte veren tüm aileler için umut olsun. Herkese sağlık diliyorum" dedi.

Baba Musa Kilcioğlu da lösemi ve benzeri hastalıklarla mücadele eden tüm çocuklara acil şifalar dileyerek destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı