Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı

Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Stantı Açıldı

Lösemili Çocuklar İçin Farkındalık Stantı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Adliyesi'nde, lösemili çocuklar yararına açılan stantta, kanser atlatmış çocukların anneleri tarafından üretilen el işi ürünler ve LÖSEV tarafından hazırlanan gıdalar satılıyor. Elde edilen gelir, çocukların eğitim ve tedavi masraflarına destek olacaktır.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemili çocuklar yararına Samsun Adliyesi'nde stant açtı.

Stantta, kanser atlatmış çocukların anneleri ve kanser atlatan kadınlar tarafından üretilen el işi bebek, çanta, yastık ile LÖSEV tarafından üretilen gıdalar satışa sunuldu.

Standın açılışına katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, LÖSEV'i misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Adliye personeli ile vatandaşları alışveriş yapmaya davet eden Kılıç, "Gerek adliye personelimiz, hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve vatandaşlarımız sergimizi ziyaret edip alışveriş yapabilirler. Çocuklarımıza bir nebze de olsa katkıda bulunabilirler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımıza Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

Elde edilen gelirlerin çocukların eğitim ve tedavi masrafları için kullanılacağı stant, yarın mesai bitimine kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
img

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
img

Altcoinler kan kaybederken Bitcoin hakimiyeti artıyor
img

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor

İstanbul kar beklerken diğer illerden peş peşe tatil haberleri geliyor
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı: Verdiği kilolar dikkat çekti

Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.