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Lösemili Çocuklar İçin Ahşap Otobüs Durağı Seferihisar'da Yerini Aldı

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Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemi hastası çocukların verdiği mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ahşaptan otobüs durağı hazırladı. Durağın yerleştirildiği Taşdibi mevkisindeki LÖSEV adı verilen otobüs durağı, kanser hastalarına ve Seferihisar'da yaşayan hasta vatandaşlara hizmet verecek projelerin de açıklanacağı bir merkez olacak.

Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, lösemi hastası çocukların verdiği mücadeleye dikkat çekmek amacıyla ahşaptan otobüs durağı hazırladı.

Tasarımı öğrenciler tarafından yapılan ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) adı verilen otobüs durağı, Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık kara yolu üzerindeki Taşdibi mevkisine yerleştirildi.

LÖSEV İl Koordinatörü Ebru Alkan, "Öğrencilerimizle beraber bu durağı lösemili çocuklarımız için yaptık. ESHOT Müdürlüğü, durak ismini bizlere tahsis etti. Seferihisar'da doğal yaşam çiftliği ve mandalina çiftliğimiz de var. Kanser hastalarına ve Seferihisar'da yaşayan hasta vatandaşlarımıza da hizmet verecek projelerimizi yakında açıklayacağız." dedi.

Lise müdürü Celal Tetik ise lösemi tedavisi gören çocukların her zaman yanında olacaklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ebru Alkan, desteklerinden dolayı Tetik'e plaket verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Borsa İstanbul Lösemi Yaşam Güncel Haberler

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