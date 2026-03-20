Lösemi hastası Muhammet Emin, tedavi sonrası ablasına kavuşup oyun oynamak istiyor

ORDU'da yaşayan Muhammet Emin Taşlı'ya (7), sık sık yaşadığı kemik kırıkları sonrası götürüldüğü hastanede lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık 2 yıldır Samsun'da tedavi gören Muhammet Emin Taşlı, "Eve gidip ablamla oyun oynamak istiyorum. Parka gitmek istiyorum" dedi.

Fatsa ilçesinde yaşayan Yakup-Saliha Taşlı (39) çiftinin oğulları Muhammet Emin Taşlı, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle ailesi tarafından Fatsa'daki hastanelere götürüldü. Bilek, ayak ve omurga bölgelerinde görülen kırıkların ardından Samsun'a sevk edilen çocuğun, burada özel bir hastanede yapılan tetkiklerinde, kemiklerindeki zayıflığın lösemiden kaynaklandığı tespit edildi. 2024 yılında konulan teşhisin ardından Muhammet Emin için tedavi süreci başlatıldı. Tedavi kapsamında annesiyle birlikte Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'nin (LÖSAM) Nakil Aileleri Destekleme Projesi (NADEP) konuk evinde kalan Muhammet Emin'in tedavisinin 2 yıl daha süreceği, ardından 5 yıl boyunca da kontrollerinin devam edeceği belirtildi. Sağlık durumunun iyiye gittiğini ve ablası Hira Nur'u (9) çok özlediğini ifade eden Muhammet Emin Taşlı, "Eve gidip ablamla oyun oynamak istiyorum. Parka gitmek istiyorum" dedi.

'TEDAVİSİ GÜZEL GİDİYOR'

Oğlunun 2 yıl önce lösemi hastalığına yakalandığını ifade eden 2 çocuk annesi Saliha Taşlı, "Biz ne olduğunu anlayamadık. Kırıklarla başladı. İlk etapta yatakta uyurken sabah uyandığında kolunda bir şişme vardı. Biz ne olduğunu anlayamadık, hastaneye götürdük. Sonra diğer yerleri de kırıldı. Enfeksiyonla birlikte lösemi olduğu ortaya çıktı. Sonra bizi Samsun'a sevk ettiler. Samsun'da da Prof. Dr. Davut Albayrak baktı Muhammed Emin'e. Onun sayesinde tedavisi çok güzel gidiyor. 2 yıl tedavimiz, 5 yılda kontrollerimiz var" diye konuştu.

'ŞU ANDA OKULA GİDEMİYOR'

Muhammet Emin'in şu anda vücudunda kırıkları olmadığını belirten Saliha Taşlı, "Kırıklarının nedeni de zaten vücudundaki kan kanseriymiş. Şu anda tedavi olduğu için kırılmıyor, düştüğü zaman kırılmıyor. Önceleri düşse hemen bir yerleri kırılırdı. En ufak bir detayda kırılıyordu. İlk fark ettiğimde bileğinin olduğu yer yatakta şişmişti kendi kendine. Orada fark ettik ama biz ne olduğunu tam anlayamamıştık. Tabii kırıklar bayağı arttıktan sonra hastaneye gittik. Bir de enfeksiyon olmuş. Oğlum şu anda okula gidemiyor, evde eğitim alıyor. Birinci sınıf eğitimini evde alıyor. Okula gitmesi şu anda uygun değil enfeksiyon açısından" dedi.

