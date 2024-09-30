Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, vefat eden lösemi hastası rehber öğretmen Hasan Güngör'ün cenazesi defnedildi.

Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli Güngör (33), 3 gün önce rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını yitirdi.

Güngör'ün cenazesi, Aydın Mahallesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Güngör'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Abdullah Selim Parlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, meslektaşları ve öğrencileri de katıldı.

Okul müdürü Ali Özçelik, AA muhabirine Güngör'ün işini iyi yapan, gayretli bir öğretmen olduğunu ifade ederek, "Hasan hocam sadece kendi okulundaki öğrencilere değil diğer öğrencilere de sahip çıkıyordu. İyi bir meslek sahibi olmaları için onları yönlendiriyordu." dedi.