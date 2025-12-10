Haberler

Turuncu balonlar Sercan ile lösemili çocuklar için uçuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 2,5 yaşındaki Sercan Bodur'un lösemi hastalığını yenmesi kutlandı. Katılımcılar, lösemili çocuklara farkındalık amacıyla turuncu balonlar gökyüzüne bıraktı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinliğe katılanlar, 2,5 yaşındaki Sercan Bodur'un lösemi hastalığını yenmesinin mutluluğunu yaşamak ve lösemili çocuklara farkındalık için gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), kanser farkındalığını artırmaya yönelik anaokulundan lise son sınıfa kadar yürüttüğü 'İnci Projesi' kapsamında Serik Gazi Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Lösemi hastalığını yenen 2,5 yaşındaki Sercan Bodur ile ailesinin de yer aldığı etkinlikte, turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Öğretmen ve öğrenciler, Sercan'ın hastalığını yenmesinin mutluluğunu balon uçurup kutladı.

Lösemi hasatlığına karşı farkındalık oluşturma ve öğrencileri bilgilendirme amacı ile düzenlenen programa LÖSEV gönüllüleri ile Serik Gazi Ortaokulu Müdürü Duygu Durmazer, Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar. Etkinlikte öğrencilere, lösemi hakkında bilgi verildi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
title