Turuncu balonlar Sercan ile lösemili çocuklar için uçuruldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinliğe katılanlar, 2,5 yaşındaki Sercan Bodur'un lösemi hastalığını yenmesinin mutluluğunu yaşamak ve lösemili çocuklara farkındalık için gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV), kanser farkındalığını artırmaya yönelik anaokulundan lise son sınıfa kadar yürüttüğü 'İnci Projesi' kapsamında Serik Gazi Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi. Lösemi hastalığını yenen 2,5 yaşındaki Sercan Bodur ile ailesinin de yer aldığı etkinlikte, turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Öğretmen ve öğrenciler, Sercan'ın hastalığını yenmesinin mutluluğunu balon uçurup kutladı.

Lösemi hasatlığına karşı farkındalık oluşturma ve öğrencileri bilgilendirme amacı ile düzenlenen programa LÖSEV gönüllüleri ile Serik Gazi Ortaokulu Müdürü Duygu Durmazer, Akçaalan Mahalle Muhtarı Soner Taşar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldılar. Etkinlikte öğrencilere, lösemi hakkında bilgi verildi.

Haber- kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,