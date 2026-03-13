Haberler

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, 300'üncü Kemik İliği Naklini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, 300'üncü kemik iliği naklini başarıyla gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, dünya ölçeğinde başarılara ulaştıklarını vurguladı.

(ANKARA) - LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, 300'üncü kemik iliği naklini gerçekleştirdi. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, "Bugün gururla bahsedebiliriz ki dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. Daha da büyük başarıları hak ettik. Çok yakın zamanlarda daha farklı alanlarda daha büyük müjdeler vereceğiz size. Emeği geçen herkesi kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

"Bir Tuğla da Sen Koy" Kampanyası kapsamındaki bağışlarla kurulan, LÖSEV'in hastanesi LÖSANTE'de gerçekleştirilen 300'üncü kemik iliği nakline ilişkin LÖSANTE Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Çocuk Hematoloji-Onkoloji Doktoru Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi ve LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, değerlendirmelerde bulundu."

LÖSANTE Kemik İliği Nakli Merkezi Başkanı Çocuk Hematoloji-Onkoloji Doktoru Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, yılda yaklaşık 50 çocuğun kök hücre değişiminin başarıyla gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

" Çocuk hastalarımız için hastanemizde başta lösemi olmak üzere diğer hastalıklarda da transplantasyon hizmetimiz devam ediyor. Çeşitli kan hastalıkları, doğuştan gelen hastalıklar, metabolizma hastalıkları, bağışıklık sistemi yetersizlikleri, kanser hastalarımızın dışındaki hastalarımıza da pek çok çeşit hastalığa transplantasyon yapılmak suretiyle şifa olma şansımız olabilmektedir. Hastalarımızı bu şekilde tedavi edebilmenin en iyi yöntemlerinden biri, tüm dünyadakinden de aslında biraz daha farklı olarak iki buçuk üç senedir programımıza aldığımız ekzom sekanslama, yani nakil öncesi lösemili çocuklarımızın alt genetik altyapılarını tespit ediyoruz, onlara bireyselleştirilmiş genlerine uygun olacak şekilde hassas tıp uygulamaları ile tedaviler gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hastaların almaması gerektiğini düşündüğümüz ilaçlar ve ışınlardan koruyarak onların yaşama tutunmalarını sağlıyoruz."

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de "Tüm branşların ve departmanların ortak başarısı. Biz gerçekten kemik iliği nakil merkezimizi çok zor koşullarda açtık. Bugün gururla bahsedebiliriz ki dünya ölçeğinde başarılara imza atıyoruz. Daha da büyük başarıları hak ettik. Çok yakın zamanlarda daha farklı alanlarda daha büyük müjdeler vereceğiz size. Emeği geçen herkesi kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
