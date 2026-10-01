Los Angeles Times'ta İsrail turizm reklamındaki Filistin'siz harita tepki gördü

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İşgal altındaki Gazze ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarını yok sayan bir haritanın yer aldığı İsrail hükümetine ait turizm reklamının Amerikan Los Angeles Times gazetesi tarafından yayımlanması tepkilere neden oldu.

Amerikan gazetesi Los Angeles Times'ta yayımlanan, "ücretli program" olarak etiketlenen ve gazetenin markalı içerik birimi LA Times Studios tarafından hazırlanan içeriğin, İsrail Turizm Bakanlığı'nın resmi turizm kampanyası tarafından finanse edildiği belirtiliyor.

"İsrail: Yaratılış Ülkesi" başlığını taşıyan içerikte kullanılan haritada, Akdeniz'den Ürdün Nehri'ne kadar uzanan bölgenin tamamının "İsrail'e ait" olduğu iddia edilerek Filistin toprakları Batı Şeria ve Gazze yok sayılıyor.

İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri de haritada İsrail sınırları içinde gösteriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu içeriği yayımlayan Los Angeles Times gazetesini, "Filistin'i haritadan silme operasyonunun parçası" ve "İsrail işgalini ve soykırımını turizm ambalajıyla aklamakla" suçlarken gazeteden resmi açıklama gelmedi.

Gazetenin muhabiri James Queally, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Açık olmak gerekirse, Los Angeles Times bunu yapmıyor. LA Times Studios, sahibimizin bizim markamızı kullanarak her türlü reklam, sponsorlu içerik ve bizim hiçbir dahlimiz olmayan gazetecilik dışı işler için yönettiği bir yan şirket yapıyor." ifadelerini kullandı.

ABD yasalarında bu reklamı yasaklayan bir hüküm olmasa da harita uluslararası hukuka aykırı düşüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu tüm yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve yasa dışı olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin durdurulmasını talep eden bir karar çıkarmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024'te İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğuna ve devletlerin bunu tanımaması gerektiğine hükmetmişti.

İngiltere'nin reklam düzenleyicisi "Reklam Standartları Kurumu", Mart 2012'de İsrail Hükümeti Turizm Ofisi tarafından yayımlanan bir basın reklamı hakkında şikayetler üzerine Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'ni İsrail topraklarında gösteren haritayı içeren reklamın yayından kaldırılması kararı almıştı.

Kaynak: AA