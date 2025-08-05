Los Angeles'ta Parti Sırasında Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 6 Yaralı

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California'nın Los Angeles kentinde bir partide gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayın ardından saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. Belediye Başkanı, şiddete karşı sıfır tolerans vurgusu yaptı.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde bir partide düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ABC7 Los Angeles TV kanalının haberine göre, Los Angeles Polis Departmanı yetkilisi, kentte yapılan bir partiye yerel saatle 01.00 civarında silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yetkili, saldırı sonucunda Gregory Derisso adlı kişinin olay yerinde, 52 yaşındaki bir kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayda 6 kişinin yaralandığını belirten yetkili, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek "Bu kentte şiddete hoşgörü gösterilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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