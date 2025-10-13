Haberler

Lorenzo Tropik Fırtınası Atlas Okyanusu'nda Oluştu

Güncelleme:
Atlas Okyanusu'nda 'Lorenzo' tropik fırtınasının oluştuğu bildirildi. Fırtınanın Cabo Verde'nin batısında yer aldığı ve karaya ulaşmasının beklenmediği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, tropik fırtınanın, Atlas Okyanusu'nda Cabo Verde'nin yaklaşık 1762 kilometre batısında bulunduğu ve rüzgar hızının saatte 72 kilometreye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saatte 27 kilometre hızla kuzeybatı yönüne ilerleyen Lorenzo'nun karaya ulaşmasının beklenmediği ifade edildi.

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın salı günü kuzey yönüne dönmesinin ve hafta ortasına kadar kademeli olarak güçlenmesinin öngörüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

