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Londra'daki St. Paul Katedrali'nin çanları Kraliçe Elizabeth için çaldı

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St.Paul Katedrali İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anısına çan çalınması Anma töreni için bilet kuyruğu LONDRA (AA) – İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul Katedrali'nin çanları, dün 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anısına çaldı.

St.Paul Katedrali

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anısına çan çalınması

Anma töreni için bilet kuyruğu LONDRA (AA) – İngiltere'nin başkenti Londra'daki St. Paul Katedrali'nin çanları, dün 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth anısına çaldı.

Bu sırada katedralin dışında çok sayıda polisin ve din adamının bulunduğu görüldü.

Kraliçe'nin anısına gün içinde her saat başı ve yarım saatte bir olmak üzere çan çalınacak.

Ayrıca, akşam saatlerinde katedralde İngiltere Başbakanı Liz Truss ve üst düzey hükümet yetkililerinin katılacağı anma töreni düzenlenecek.

Törene halktan da 2 bin kişi katılabilecek.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel

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