Londra'da 'Zirvedekiler' Kitabının Lansmanı Yapıldı

Londra'da 'Zirvedekiler' Kitabının Lansmanı Yapıldı
İngiltere'de yaşayan Türklerin topluma katkılarını konu alan 'Zirvedekiler' kitabının tanıtımı Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldı. Lansmana Türkiye'nin Londra Başkonsolosu ve birçok davetli katıldı.

İngiltere'de yaşayan ve topluma faydalı çalışmalarda bulunmuş başarılı Türkleri konu alan "Zirvedekiler" kitabının tanıtımı Londra'da yapıldı.

Yüzü aşkın iş insanı, toplum gönüllüsü, girişimci, siyasetçi ve gazetecinin yer aldığı "Zirvedekiler" kitabının Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılan lansmanına, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, KKTC'nin Londra Temsilciliği Konsolosu Mehmet Tuncan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İngiltere Temsilcisi Enes Güzel ile çok sayıda davetli katıldı.

Ulusoy burada yaptığı konuşmada, topluma faydalı isimlerin bu kitapta bir araya getirilmesinden dolayı teşekkür ederek sivil toplum çalışmalarının önemini vurguladı.

Kitabın yazarı İsmail Karakaş da kitapta, sıfırdan geldiği İngiltere'de şirketler kuran, istihdam sağlayan, toplumda farkındalık oluşturan yüzü aşkın ismin yer aldığını söyledi.

Karakaş, kitaptaki her yaşam hikayesinin kendine has özellikleri bulunduğunu belirterek kitabın akademik çalışmalara katkı sağlayacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kitapta yer alan isimlere Ulusoy, Tuncan ve Karakaş tarafından plaket sunuldu.

Etkinlikte kitabı satın alanlara çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla tohum da hediye edildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
