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Londra'nın batısında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki White City bölgesinde tek katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Yangına 100 itfaiyeci ve 15 araçla müdahale edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki White City bölgesinde tek katlı bir binada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Londra İtfaiyesinden yapılan açıklamada, White City bölgesindeki New Zealand Way'de bulunan tek katlı binada çıkan yangına yaklaşık 100 itfaiyeci ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edildiği ve alevlerin binanın yarısından fazlasını tahrip ettiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin binadan 3 kişiyi çıkardığı ifade edilen açıklamada, bunlardan ikisinin olay yerinde hayatını kaybettiği, üçüncü kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yangın kontrol altına alındı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra İtfaiyesi Yardımcı Komiseri Pat Goulbourne, yangının tek katlı binada çıktığını ve yapının yarısından fazlasının alevlerden zarar gördüğünü belirtti. Goulbourne, ayrıca yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Londra Metropolitan Polisi de yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin yürüttüğü soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Açıklamada, polisin hayatını kaybedenlerin ailelerine ulaşmak için çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
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