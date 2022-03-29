Londra'da "Muhabbet Türküleri" konseri düzenlenecek

Bağlama ve kopuz virtüözü Coşkun Karademir, "Muhabbet Türküleri" konseriyle Anadolu'nun seslerini Londra'ya getirecek.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, 11 Nisan 2022'de düzenlenecek konserde, ödüllü sanatçı Karademir'in, kopuzuyla müzikseverlerle buluşacağı belirtildi.

Metinde, "Nisan ayında gerçekleşecek olan Muhabbet Türküleri konserinde Avrupa'nın en iyi albümleri listelerinde yer alan ödüllü müzisyen, bağlama ve kopuz üstadı Coşkun Karademir, Orta Asya'nın geleneksel müzik aleti kopuzuyla Türk Halk Müziği'nden seçkin örnekler seslendirecek. Karademir, konserinde engin müzik tecrübesiyle ancak köklü bir geçmişin ve derin bir toplumsal beğeninin gelebileceği derinlik, güç ve zenginlikte olan Türk Halk Müziği'nden seçme eserler seslendirecek." ifadeleri kullanıldı.

Bilet ücretinin 10 sterlin olduğu ve "Eventbrite" sitesi üzerinden satın alınabileceği kaydedildi.