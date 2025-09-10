Haberler

Londra’da Isaac Herzog’a Büyük Protesto

Güncelleme:
İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye yapacağı ziyaret öncesinde binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Eylemciler, Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve savaş suçlarıyla yargılanması talebinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye yapacağı ziyareti protesto etti.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan binlerce kişi, Londra'da 3 günlük temaslarda bulunacak Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve yakalanması talebiyle eylem yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Herzog'u ağırlayacak olan Başbakan Keir Starmer'a da tepki göstererek, "Keir Starmer saklanamazsın, soykırımla yargılanacaksın" sloganları attı.

İsrail'in Gazze saldırılarına ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına tepki gösteren eylemciler, "Soykırım savunucusu Herzog", "Herzog, savaş suçlarından dolayı tutuklanmalı" ve "Herzog savaş suçlusu" pankartları taşıdı.

Herzog'un Londra ziyareti protestoların gölgesinde geçecek. İsrail Cumhurbaşkanı, yarın Downing Sokağı girişinde ve Chatham House önünde protesto edilecek.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
