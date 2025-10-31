Haberler

Londra'da Gazze'ye Yönelik Saldırılar Protesto Edildi

Güncelleme:
İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yönelik hava saldırılarını sürdürmesini protesto etti. Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de eylemlere katılarak, Gazze halkının yaşadığı zor durumları dile getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'yi bombalamaya son verin", "Katil Netanyahu", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını durdurması ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

"Bu, Gazze halkı için barış değil"

Protestoya katılanlar arasında yer alan iktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, burada yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik bombardımanın sürdüğünü belirtti.

Corbyn, "Gazze halkı hala ihtiyaç duydukları gıda, yardım, ilaç, su, elektrik ve ölen sevdiklerinin cesetlerini bulmak için ihtiyaç duydukları ekipmanlardan mahrum bırakılıyor. Bu, Gazze halkı için barış değil. (ABD Başkanı) Donald Trump, 'İş bitti, devam edelim.' diyebilir. Gazze halkı için durum böyle değil." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Corbyn, Filistin halkı barış ve özgürlük içinde yaşayana kadar gösterilere devam edeceklerini kaydetti.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
