Londra'da Aşırı Sağcı Mitinge 100.000 Protesto
İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'ın organize ettiği göçmen karşıtı mitinge 100.000'den fazla kişi katıldı. Mitingde protestocular ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

LONDRA, 14 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde aşırı sağcı bir aktivist tarafından düzenlenen göçmen karşıtı mitinge 100.000'den fazla protestocu katıldı.

Cumartesi günü düzenlenen "Krallığı Birleştir" mitingi, Tommy Robinson olarak bilinen aşırı sağcı aktivist Stephen Yaxley-Lennon'ın çağrısıyla düzenlendi. Miting alanına çıkan protestocular ve polis arasında arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olay yerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
