Londra'da Aşırı Sağcı Mitinge 100.000 Protesto

LONDRA, 14 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde aşırı sağcı bir aktivist tarafından düzenlenen göçmen karşıtı mitinge 100.000'den fazla protestocu katıldı.

Cumartesi günü düzenlenen "Krallığı Birleştir" mitingi, Tommy Robinson olarak bilinen aşırı sağcı aktivist Stephen Yaxley-Lennon'ın çağrısıyla düzenlendi. Miting alanına çıkan protestocular ve polis arasında arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Olay yerinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.