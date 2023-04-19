Lokman Hekim Sağlık Vakfında depremzede tıp öğrencilerine burs desteği

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 100 tıp fakültesi öğrencisine nakdi burs, 150 tıp fakültesi öğrencisine ise bilgisayar desteği sağladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 103'ü mezun 598 hekimin yetişmesine destek veren vakıf, depremden etkilenen tıp fakültesi öğrencilerini de unutmadı.

Akademik yıl içerisinde desteklediği bursiyerleri ile deprem bölgesine gidip afetzedelere hijyen paketi desteği sunan vakıf, "Turkish Philanthropy Funds"un sağladığı fon ile 100 tıp fakültesi öğrencisine 10 bin lira ve 150 öğrenciye bilgisayar desteği sağladı.

Vakfın internet sitesi üzerinden müracaat eden ve ilgili formu dolduran tıp fakültesi öğrencilerine ödemeleri ve bilgisayarları Ramazan Bayramı öncesi teslim edildi.

Burs için Türkiye'de bir devlet üniversitesinde okuyan, afette ebeveyn kaybı yaşayan, özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrencilere öncelik verildi.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı, depremlerin ilk gününden itibaren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 100 tablet, afetten etkilenen 13 bursiyeri ile farklı okullardan 10 tıp fakültesi öğrencisinin her birine 10 bin lira nakdi destek verdi.

Vakıf, bursiyerleriyle birlikte afetten etkilenen tıp fakültesi öğrencilerine desteğini sürdürecek.