Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle bir oto lastiği caddeye çıkınca, motosiklet sürücüsü lastiği durdurmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi.

LODOSUN SÜRÜKLEDİĞİ LASTİĞİ DURDURURMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Yıldırım ilçesindeki lastikçi dükkanında bir oto lastiği hareket edip caddeye çıktı. Bu sırada caddede seyir halindeki bir motosiklet sürücü, yoldaki lastiği durdurmak isterken dengesini kaybedip, aracıyla devrildi. O anlar başka bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar